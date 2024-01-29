МО РФ сообщило о захвате шести опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении

В Минобороны рассказали, что в одном из боев 20 солдат подразделения "Саваля" заставили бросить оружие и спастись бегством около 200 украинских военных

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" из Приморья захватили 6 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском участке южнодонецкого направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Штурмовые подразделения 394-го полка пятой общевойсковой армии группировки войск "Восток" из Приморья захватили шесть опорных пунктов ВСУ на запорожском участке южнодонецкого направления специальной военной операции", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что руководит приморскими штурмовиками легендарный командир с позывным "Саваль". На счету его подразделения - десятки взятых укрепленных опорных пунктов противника.

В Минобороны рассказали, что в одном из боев за очередной опорник, который продолжался пять дней, 20 штурмовиков подразделения "Саваля" заставили бросить оружие и спастись бегством около 200 солдат ВСУ.

В ведомстве сообщили, что военнослужащие штурмовых подразделений из Приморья сейчас находятся на отдыхе в полевом лагере, где созданы все бытовые условия восстановления сил. Места для проживания организованы в укрепленных блиндажах, внутри есть практически все удобства, расставлены генераторы, которые вырабатывают электричество, оборудованы баня, постирочная. Рядом - полевая кухня. Горячее питание здесь трехразовое, меню меняется каждый день.