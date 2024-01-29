МО РФ показало боевую работу расчетов РСЗО "Град"

Российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ на артемовском направлении

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" российской группировки войск "Юг" сорвали ротацию подразделений ВСУ на артемовском направлении, где противник потерял свыше 30 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения воздушной разведки на артемовском направлении средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ, которые готовились к ротации на передовых позициях. Расчеты РСЗО "Град", получив задачу на боевую работу, ночью выдвинулись в район стрельбы, откуда нанесли огневое поражение противнику", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, по вражеским позициям было выпущено более 20 122-мм реактивных снарядов. В результате точной работы артиллерийского расчета РСЗО БМ-21 "Град" противник потерял свыше 30 военнослужащих убитыми и ранеными.

"После выполнения боевой задачи артиллеристы оперативно убыли в безопасный район для перезарядки боевой машины", - отметили в ведомстве.