МО РФ опубликовало кадры боевой работы истребителей Су-34 ВКС

На краснолиманском направлении российские летчики нанесли удар по командному пункту и живой силе противника

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по укрепрайону ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносит точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - сказали в ведомстве, отметив, что, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

"Когда самолет сел, мы его встречаем, подцепляем и ставим обратно на место. После чего все специалисты начинают обслуживать самолет к повторному полету. Происходит заправка самолета топливом и другими спецгазами, установка парашюта, подвешивание бомб, списывание информации. Самолет готов к вылету. Мы ожидаем летчиков. Они приходят, и выпускаем самолет к следующему вылету", - рассказал техник самолета Су-34 в видеосюжете, предоставленном Минобороны.

В министерстве добавили, что многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.