МО РФ сообщило об уничтожении минометных позиций ВСУ на Херсонщине

Также ликвидирован личный состав противника, добавили в ведомстве

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские подразделения ВДВ с помощью расчетов 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" уничтожили полевой склад боеприпасов и три минометные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведывательные подразделения российских десантников в ходе ведения оптической разведки правого берега Днепра обнаружило полевой склад с боеприпасами и три минометных позиции ВСУ. Координаты объектов противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили полевой склад с боеприпасами и три минометные позиции ВСУ вместе с личным составом, находившимся на них", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что корректировку огня проводили разведчики ВДВ, находясь на берегу реки.