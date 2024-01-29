МО РФ сообщило об уничтожении пункта боепитания ВСУ на купянском направлении

Разведчики обнаружили его при помощи БПЛА, после чего артиллерия нанесла удар, уточнили в ведомстве

ТАСС, 29 января. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил пункт боепитания Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили замаскированный пункт боепитания ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы огнем из 152-мм самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" уничтожили выявленную цель", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированного пункта боепитания противника.