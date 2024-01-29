12-й ЦНИИ МО РФ максимально приблизит условия испытаний к натурным взрывным экспериментам

В задачи базы входят, в частности, исследование поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на вооружение, военную технику, сооружения и людей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Модернизация экспериментально-испытательной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ сократит сроки госиспытаний, увеличит пропускную способность ЦНИИ и максимально приблизит условия испытаний к натурным взрывным экспериментам. Об этом сообщили в Минобороны России по итогам инспекции института министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Начальник 12-го ГУ МО РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников отметил, что проведенная в рамках государственной программы вооружения модернизация экспериментально-испытательной базы института (12-го ЦНИИ Минобороны РФ - прим. ТАСС) позволит сократить сроки государственных испытаний, увеличить пропускную способность института и максимально приблизить условия испытаний к натурным взрывным экспериментам", - отметили в ведомстве.

В задачи 12-го ЦНИИ Минобороны входят исследование поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на вооружение, военную технику, сооружения и людей, а также разработка рекомендаций для войск по защите личного состава и техники от поражения ядерным оружием. Институт также осуществляет научно-методическое руководство испытаниями специального оружия и научное обеспечение организации защиты России от атомного нападения.