Российские войска сорвали попытку ВСУ усилить позиции в районах Угледара и Старомайорского

По словам начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, ее подразделения отразили атаку формирований 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Приютного

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российская группировка сил "Восток" сорвала попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить свои передовые позиции в районах Угледара и Старомайорского. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, а также сорваны попытки противника усилить передовые позиции в районах Угледара и Старомайорского", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Гордеев добавил, что подразделения группировки отразили атаку формирований 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Приютного, противник понес потери и отступил.