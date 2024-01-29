Росгвардейцы с помощью БПЛА уничтожили боевиков ВСУ на запорожском направлении

Как отметили в Росгвардии, FPV-дроны обладают высокой маневренностью и скоростью

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии с помощью FPV-дронов уничтожили бойцов личного состава Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Расчеты FPV-дронов Росгвардии уничтожили живую силу противника на запорожском направлении.<...> При выполнении боевой работы расчет FPV-дрона выдвинулся в район выполнение задачи, откуда осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор при помощи специальных VR-очков обнаружил украинского боевика, а помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона. В результате атаки противник был уничтожен", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в Росгвардии, беспилотные летающие аппараты успешно применяются в специальной военной операции для уничтожения боевиков ВСУ в укрытиях и на открытой местности. FPV-дроны обладают высокой маневренностью и скоростью, что делает их малоуязвимыми для противодействия противника.