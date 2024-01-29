ВС РФ уничтожили более 18 тыс. единиц автомобильной спецтехники ВСУ с начала СВО

По данным Минобороны России, также с начала проведения специальной военной операции уничтожили 568 самолетов, 265 вертолетов и 7 892 орудия полевой артиллерии и минометов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ с начала специальной военной операции уничтожили более 18 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 345 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 892 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 007 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.