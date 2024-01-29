В "Ахмате" сообщили об уничтожении за 10 дней до роты военных ВСУ в Кременском лесу

Командир отряда разведки "Ахмат" с позывным Аид рассказал, что ВСУ объявили охоту на подразделение

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Подразделение спецназа "Ахмат" уничтожило до роты военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременском лесу за 10 дней. Об этом журналистам сообщил командир отряда разведки "Ахмат" с позывным Аид.

"Нашим подразделением - группой Аида - ликвидировано на данный момент чуть больше роты противника <…> в течение 10 дней", - сказал командир отряда разведки.

Аид рассказал, что ВСУ объявили охоту на подразделение. "Да, охота объявлена, но спецназ "Ахмат" никогда не боится, никогда не отступает. Мы не исключение", - сказал он. Аид отметил, что ВСУ неоднократно совершали попытки покушения на него и его бойцов, однако они были безуспешны.