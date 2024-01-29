Первый вице-премьер Забайкалья приступил к подготовке в университете спецназа в Чечне

Марат Мирхайдаров отправится в зону СВО добровольцем

ГРОЗНЫЙ, 29 января. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров вместе с другими добровольцами приступил к военной подготовке в университете спецназа в Чечне для участия в СВО. Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

"В Российский университет спецназа прибыл первый зампред правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров. Здесь он вместе с остальными добровольцами пройдет необходимую подготовку и отправится в зону специальной военной операции. Огневой подготовкой чиновника, как и остальных добровольцев, занимается опытный инструктор РУС Эльбек Албастов", - написал Дудаев.

Ранее Мирхайдаров сообщил о решении вступить в ряды батальона "Ахмат" и отправиться на специальную военную операцию добровольцем.

С начала спецоперации на базе Российского университета спецназа в Чечне прошли подготовку и отправились в зону проведения специальной военной операции более 15,5 тыс. человек. В программу подготовки входят курсы тактической стрельбы, полевой медицины и огневое направление. Бойцам предоставляют современную боевую экипировку, возмещают расходы на дорогу, обеспечивают проживанием и питанием на время занятий благодаря поддержке регионального общественного фонда имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.