Дрозденко обратился к Путину за содействием в создании центра реабилитации бойцов СВО

По словам губернатора Ленинградской области, проекту требуется помощь в части выдачи необходимых разрешений и лицензий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал ему о создаваемом в регионе комплексном центре по реабилитации и интеграции участников специальной военной операции (СВО) на Украине и попросил помочь с проблемой выдачи разрешений и лицензий.

"Это не финансовая просьба. <...> Мы создаем уникальный кластер для поддержки ребят с СВО. Чем он уникален - это и проживание, это и обучение, это и профессиональная переподготовка, это и индивидуальное протезирование, это и медицинская реабилитация. Но с чем связана просьба: оказалось, что дело не в финансах, мы это вопрос закроем, мы привлекли и бюджетное финансирование, очень активно бизнес участвует. Мы попали на стыке нескольких министерств - министерство здравоохранения, министерство образования, министерство социальной защиты, министерство промышленности. И везде требуются свои разрешения, свои лицензии, а юридическое лицо мы делаем единое. Я хочу попросить вас дать поручение поддержать данный проект", - сказал Дрозденко.

"Хорошо, ладно", - ответил президент.

Дрозденко добавил, что рассчитывает на реализацию проекта до конца 2024 года.