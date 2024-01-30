МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли более 130 бойцов в результате ударов артиллерии и ТОС

Российские военные отразили две атаки штурмовых групп противника, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 130 человек в результате ударов российских артиллеристов и расчетов тяжелых огнеметных систем (ТОС) на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Артиллерийскими расчетами, экипажами тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение по 93 целям, в том числе 4 опорным пунктам, 4 районам скопления техники и более 50 районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника в районах Ямполовки, Григоровки, Дроновки и Серебрянского лесничества", - сказал он.

По данным офицера, в районе Червоной Дибровы подразделения группировки также отразили две атаки штурмовых групп 63-й мехбригады ВСУ. В результате противник потерял более 130 военнослужащих. Кроме того, уничтожен танк и один пикап противника, добавил Савчук.