ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении

По данным Минобороны России, противник потерял до 310 военных

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Подразделения российской группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Противник потерял за сутки на этом направлении до 310 военных, сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - отметили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны РФ, противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, а также 2 танка, 3 боевые машины пехоты и 11 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены польская самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab и две гаубицы "Мста-Б".