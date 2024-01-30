Минобороны РФ сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников

По данным ведомства, российские средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 86 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Золотаревка, Попасная, Кременная Луганской Народной Республики, Верхнекаменское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Очереватое, Шевченково, Мирное, Константиновка, Любимовка Запорожской области и Корсунка Херсонской области", - говорится в сообщении.

Также, проинформировали в Минобороны, российские средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и управляемую авиабомбу JDAM производства США.