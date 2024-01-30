Машзавод имени Калинина досрочно выполнил ГОЗ 2023 года и приступил к плану на 2024 год

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Машиностроительный завод имени Калинина (ПАО "МЗИК") досрочно выполнил гособоронзаказ (ГОЗ) 2023 года по установкам комплексов ПВО "Бук" и С-300В и приступил к выполнению плана на 2024 год, сообщили в Минобороны России по итогам визита министра обороны Сергея Шойгу на предприятие.

По данным ведомства, на Машиностроительном заводе имени Калинина Шойгу проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и "Бук", первая партия которых собирается уже в рамках ГОЗ 2024 года.

"Генеральный директор ПАО "МЗИК" Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа 2023 года и сразу приступило к выполнению плана 2024 года. Руководитель предприятия отметил, что "работаем днем и ночью", - сообщили в ведомстве.