В Калининграде отметили 79-ю годовщину "атаки века" Героя Советского Союза Маринеско

В мероприятиях приняли участие, в частности, представители командования Балтфлотом, а также ветераны-подводники

КАЛИНИНГРАД, 30 января. /ТАСС/. Подвиг экипажа советской подводной лодки С-13 и его легендарного командира капитана третьего ранга Александра Маринеско, совершенный 30 января 1945 года в Балтийском море, почтили в Калининграде. У памятника легендарному асу-подводнику прошел торжественный митинг и возложение цветов, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

30 января 1945 года советская подлодка С-13 под командованием Маринеско потопила корабль "Вильгельм Густлофф" военно-морского флота нацистской Германии. Это событие стало крупнейшей катастрофой в истории флота Третьего рейха и вошло в историю подводных сил в Великую Отечественную войну как "атака века", а сам Александр Маринеско был назван "подводником №1".

"На набережной Нижнего озера в Калининграде, которая носит имя Александра Маринеско, у памятника герою-подводнику состоялся торжественный митинг и возложение цветов. Мероприятие посвящено 79-й годовщине подвига, совершенного легендарным советским подводником и его героическим экипажем", - сказали в пресс-службе.

В мероприятиях приняли участие представители командования Балтийским флотом, ветераны-подводники, члены Калининградского отделения Российского военно-исторического общества, ветераны ВМФ и военной службы, кадеты и юнармейцы, офицеры и курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ушакова.

После возложения венков и цветов к памятнику Маринеско, собравшиеся минутой молчания почтили минутой молчания память героев-подводников Балтики, погибших на море и на суше в годы Великой Отечественной войны. Оркестр штаба Балтфлота исполнил Государственный гимн Российской Федерации.

О Маринеско и "атаке века"

Александр Маринеско - командир Краснознаменной подводной лодки С-13 бригады подводных лодок Балтийского флота, капитан 3 ранга, Герой Советского Союза (1990 год, посмертно). Ставший подводником по комсомольскому призыву, он не только добился звания "самый результативный командир" в годы Великой Отечественной войны, но и сохранил свой корабль и экипаж до Дня Великой Победы. "С-13" - единственная из подводных лодок Балтийского флота данного типа, которая осталась в строю к маю 1945 года. Потопленный 30 января 1945 года в южной части Балтийского моря тремя торпедами фашистский лайнер "Вильгельм Густлофф" был водоизмещением почти 25,5 тыс. тонн, на его борту находились, в том числе экипажи гитлеровских подводных сил. Гитлер объявил Маринеско своим личным врагом.