МО РФ сообщило об уничтожении расчетом ЗРК "Тор" украинских БПЛА на купянском направлении

Сбитые дроны использовались противником для корректировки и наведения целей артиллерии, уточнили в военном ведомстве

ТАСС, 31 января. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" Западной группировки войск уничтожил разведывательные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на купянском направлении. Расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбитые беспилотники использовались противником для корректировки и наведения целей артиллерии.

"На счету моего расчета на данный момент за СВО 92 пораженные воздушные цели, такие как [БПЛА] "Байрактар", "Лелека", "Мара", "Фурия", - рассказал начальник расчета ЗРК "Тор" с позывным Гиза на видео, предоставленном Минобороны. За успешное выполнение боевых задач в ходе проведения СВО он награжден медалью Жукова.