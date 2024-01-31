ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на краснолиманском направлении

По данным Минобороны России, потери противника составили до 280 военнослужащих

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи и позиции на краснолиманском направлении. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении за сутки составили до 280 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Дзержинское Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, потери противника составили до 280 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 7 автомобилей.