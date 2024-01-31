Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 80 военнослужащих

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении составили до 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и гаубицу Д-30", - говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Орехов, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области.