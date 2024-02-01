В МО РФ рассказали о подвиге рядового Павелицы, организовавшего оборону тыловой колонны

В военном ведомстве отметили, что несмотря на неравные силы, в результате боестолкновения группой Павелицы была уничтожена часть группы боевиков, и противник отступил

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Рядовой Сергей Павелица организовал оборону тыловой колонны ВС РФ при нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Рядовой Сергей Павелица в составе тыловой колонны направлялся в район, расположенный в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения для доставки снабжения подразделениям российских вооруженных сил. Следуя по маршруту, тыловая колонна подверглась нападению со стороны украинских боевиков, предпринявших попытку срыва бесперебойного снабжения наших войск. Сергей мгновенно организовал оборону колонны и вступил в бой с украинскими диверсантами", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что несмотря на неравные силы, в результате боестолкновения группой Павелицы была уничтожена часть группы боевиков, и противник отступил. По информации военного ведомства, действия рядового Павелицы позволили безопасно продолжить движение войск, обеспечив сохранность колонны, и выйти в назначенный район без потерь.

Также в Минобороны РФ рассказали о рядовом Андрее Комиссарове, который в составе экипажа танка поразил огневую точку и блиндаж противника.

"В одном из боев рядовой Комиссаров выполнял задачу по огневому поражению укрытой в лесополосе живой силы противника. С минимальной дистанции Андрей открыл огонь по вражеским позициям, поразив при этом огневую точку и блиндаж противника. В результате точного огня российского экипажа танка штурмовые группы российских войск заняли опорные пункты украинских боевиков и в ходе скоротечного боя уничтожили оставшихся боевиков. Противник был выбит с занимаемого рубежа обороны", - отметили в военном ведомстве.