МО РФ сообщило о более чем 25 ударах за сутки по объектам ВСУ на правом берегу Днепра

В Минобороны России отметили, что подразделения БПЛА ВДВ применили FPV-дроны

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов подразделений ВДВ из состава группировки "Днепр" за прошедшие сутки нанесли более 25 ударов по объектам ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. <…> Всего за сутки было нанесено более 25 ударов FPV-дронами подразделениями БПЛА ВДВ по объектам ВСУ на правобережье Днепра. В ходе нанесения ударов был уничтожен взводный опорный пункт, два наблюдательных пункта и несколько легковых автомобилей с личным составом ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель - взводный опорный пункт с личным составом на правобережье Днепра. Оператор завел на него беспилотник, а его помощник в это время корректировал полет дрона для точного наведения на цель. Расчет FPV-дрона точно поразил личный состав ВСУ в укрытии опорного пункта, уточнили в министерстве. Повторными ударами других FPV-дронов было уничтожено несколько украинских военных, добавили в ведомстве.

"В ходе воздействия на противника ударных беспилотников подразделений российских десантников он потерял до отделения пехоты ВСУ в опорном пункте. После выполнения боевой задачи, во избежание обнаружения и ответного поражения огнем противника, расчеты ударных беспилотников "крылатой пехоты" оперативно сменили свои позиции", - отметили в военном ведомстве.