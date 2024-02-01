ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Мотострелки группировки войск "Запад" успешно отразили две контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Противник провел две контратаки штурмовыми группами 25-й воздушно-десантной бригады на позиции наших войск на купянском направлении. В результате стрелкового боя при поддержке огня артиллерии группировки все контратаки отражены, позиции не утрачены", - сказал он.

Зыбинский добавил, что мотострелковые подразделения группировки во взаимодействии с артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах станции Синьковка и озера Лиман. "Противник отошел в западном и юго-западном направлении", - заключил начальник пресс-центра группировки.

Зыбинский также рассказал, что подразделения группировки войск "Запад" уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на купянском направлении. "Потери противника на купянском направлении составили до 80 военнослужащих, танк, миномет, пункт боепитания, три пикапа, два беспилотника и два пункта управления беспилотниками", - сказал он.

Зыбинский также отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" под командованием командира орудия сержанта Артема Глумова уничтожил буксируемую гаубицу М-777 американского производства.