Гаубицы Д-30 ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 подразделения ВДВ уничтожили личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте и два минометных расчета к северу-западу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательно-поисковых действий подразделения разведки Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили взводный опорный пункт с украинскими националистами, а также два миномета противника, которые вели беспокоящий огонь по нашим позициям. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях, и подавили минометные огневые точки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что от получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили минимум времени, после чего разведывательная группа десантников осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику.

"В ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения военнослужащих ВСУ и подавлено два минометных расчета на огневой позиции противника", - говорится в сообщении.