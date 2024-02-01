Артиллеристы ВС РФ уничтожили эвакуационную группу ВСУ на донецком направлении

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Подразделения разведки Южной группировки войск с помощью беспилотника уничтожили эвакуационную группу из семи человек Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет БПЛА засек группу пехоты ВСУ вблизи опорного пункта противника, все данные были переданы расчету орудия Д-20, который первым же выстрелом поразил цель. После срыва попытки ротации личного состава на опорном пункте, артиллеристы еще одним "снайперским" выстрелом уничтожили транспортное средство противника вместе с эвакуационной группой. В результате слаженных действий разведчиков и артиллеристов было уничтожено не менее семи военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что подразделения разведки с помощью БПЛА в режиме реального времени наблюдают за полем боя, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии. "Разведчики работают вблизи линии фронта. При этом квадрокоптер запускается на значительном удалении от места нахождения оператора, чтобы не дать противнику обнаружить позицию и нанести по ней удар", - заключили в военном ведомстве.