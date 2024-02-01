Центр подготовки пилотов и цех по производству FPV-дронов открыли в зоне СВО

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие гвардейской отдельной инженерной бригады группировки войск "Центр" открыли учебный центр по подготовке пилотов дронов-камикадзе, а также организовали полный цикл производства ударных квадрокоптеров в зоне спецоперации. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Военнослужащие гвардейской отдельной инженерной бригады группировки "Центр" открыли собственный учебный центр по подготовке пилотов дронов-камикадзе, действующих в интересах подразделений штурма и прорыва, а также организовали полный цикл производства, испытаний и применения ударных квадрокоптеров. В отдельных мастерских на краснолиманском направлении военнослужащие изготавливают боевую часть ударных квадрокоптеров, собирают борта, программируют их и испытывают на одном из полигонов в тыловой зоне СВО. В ходе обучения каждый оператор получает определенное количество часов налета на компьютерном тренажере, где испытуемые выполняют элементы высшего пилотажа на виртуальных дронах", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, для должностей отбираются кандидаты, имеющие опыт работы на электрооборудовании и увлекающиеся компьютерными играми. Немаловажным фактором при отборе выступает здоровье кандидата, так как работа вестибулярного аппарата напрямую связана с качеством выполнения боевой задачи.