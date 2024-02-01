Саперы ВС РФ с начала года обезвредили более 150 снарядов ВСУ на донецком направлении

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Инженерные подразделения группировки войск "Юг" с начала 2024 года обезвредили более 150 мин и снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Инженерные подразделения группировки войск "Юг" проводят разминирование придомовых территорий и обочин дорог в населенных пунктах на донецком направлении <…>. Только с начала текущего года саперами Южной группировки войск на донецком направлении обезврежено уже более 150 мин и неразорвавшихся снарядов ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что невзирая на систематические обстрелы со стороны противника военнослужащие 2-го армейского корпуса практически ежедневно проводят разведку и разминирование местности. Специалисты, реагируя на многочисленные обращения местных жителей, обезвреживают боеприпасы ВСУ во дворах частных домов в населенных пунктах, уничтожают на землях сельхозназначения, а также осматривают обочины дорог.

"Среди найденных боеприпасов часто встречаются мины иностранного производства, многие из которых реагируют на металл и вибрацию. Такие находки уничтожаются дистанционно - расстреливаются из автоматического оружия. Инженерам постоянно приходится сталкиваться с все более сложными взрывными устройствами, но высокий уровень профессионализма и квалификации не позволяет допускать ошибок", - заключили в военном ведомстве.