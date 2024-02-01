Расчет гаубицы Д-30 ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ на запорожском направлении

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Артиллеристы 70-го гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) под командованием Героя России командира батальона старшего лейтенанта Романа Дебелого уничтожили замаскированные укрепрайоны и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"После выявления операторами российского разведывательного беспилотного летательного аппарата скопления личного состава ВСУ, координаты цели были незамедлительно переданы расчету 122-мм гаубицы Д-30. Благодаря корректировке огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, было нанесено огневое поражение живой силе, пытавшейся закрепиться в лесополосе, а также уничтожен укрепрайон противника", - говорится в сообщении.