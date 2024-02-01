Артиллеристы ВС РФ нанесли поражение живой силе ВСУ на купянском направлении

ТАСС, 1 февраля. Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона Западной группировки войск на купянском направлении нанесли огневое поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций. На этот раз расчеты пушек "Гиацинт-Б" при выполнении огневых задач нанесли огневое поражение живой силе противника, прикрыв тем самым нашу пехоту на переднем крае", - говорится в сообщении.

Как рассказал наводчик орудия с позывным Люберт, после получения координат от разведки, его расчет нанес удары по блиндажам подразделений ВСУ. "Точной корректурой попали прямо в цель, дальность стрельбы была 19 км. Использовали осколочно-фугасные боеприпасы", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны.