Минобороны РФ показало кадры взятия опорника ВСУ севернее Приютного

По данным ведомства, в наступательных действиях приняло участие подразделение на боевых машинах пехоты, усиленное танковым взводом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ показало кадры взятия опорника ВСУ в ходе специальной военной операции севернее Приютного в Запорожской области. Об этом сообщили в четверг в военном ведомстве.

"Минобороны России опубликовало кадры наступательных действий подразделений ВС РФ при штурме опорных пунктов ВСУ севернее н.п. Приютное", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделение на боевых машинах пехоты (БМП), усиленное танковым взводом, на скорости выдвигается в район атаки под прикрытием беспилотников. Развернувшись в боевой порядок, по разведанным операторов БЛА, по огневым точкам опорных пунктов ведется огонь из орудий танков и вооружения БМП. Наносится удар артиллерией.

После подавления огневых точек, спешившись с БМП, на позиции ВСУ заходят военнослужащие штурмового подразделения и занимают его.