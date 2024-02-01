ВС РФ вторые сутки улучшают положение на переднем крае краснолиманского направления

Общие потери противника составили до 290 военных

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ вторые сутки подряд улучшают положение по переднему краю краснолиманского направления. Общие потери противника на направлении за минувший день составили до 290 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженные действия подразделений группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ и Нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении. Накануне МО РФ сообщало о том, что группировка заняла более выгодные рубежи и позиции.

По данным МО РФ, за прошедшие сутки потери противника составили более 290 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.