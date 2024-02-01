Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на херсонском направлении

ВСУ потеряли до 50 военных

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении в течение суток потеряли до 50 военных и 2 радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений группировки войск "Днепр" и комплексного огневого поражения потери противника составили до 50 военнослужащих, 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 автомобиля, а также 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.