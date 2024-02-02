Ростех покажет в Саудовской Аравии комплекс противодействия беспилотникам "Серп"

Линейка устройств "Серп" способна обеспечить защиту территории от беспилотников в радиусе до 5 км и может эффективно бороться с роем дронов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" на международной выставке вооружений World Defence Show 2024 впервые в Саудовской Аравии покажет комплекс противодействия беспилотникам "Серп-ВС6". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Система противодействия БПЛА "Серп-ВС6", созданная специалистами НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику"), способна обеспечивать защиту объектов от беспилотников, в том числе быстролетящих FPV (first-person view), а также от роя дронов. Новинка будет представлена в объединенной экспозиции "Рособоронэкспорта" на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024", - сообщили там.

Как отметил гендиректор предприятия "Вектор" Сергей Скорых, в последнее время одним из требований заказчика к подобным системам стала способность защищать объекты от высокоскоростных беспилотников, в том числе FPV. "Поэтому мы разработали новую модификацию "Серп-ВС6" для борьбы с такими целями. Испытания изделий успешно завершились в 2023 году и уже идут поставки на российский гражданский рынок", - привели его слова в Ростехе.

Комплекс "Серп-ВС6" и аппаратура радиомониторинга помещаются в несколько переносных кейсов и приводятся в рабочий режим за 30 минут. Кроме того, система может размещаться на мобильной платформе.

Линейка устройств "Серп" способна обеспечить защиту территории от беспилотников в радиусе до 5 км и может эффективно бороться с роем дронов. Угол обзора можно регулировать по секторам в 90 градусов с независимыми режимами работы, что позволяет, например, не препятствовать работе собственных беспилотников. "Серпы" подавляют каналы управления беспилотниками и нарушают работу бортового приемника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС): в результате оператор дрона теряет возможность управлять полетом, а сам беспилотник не получает информацию о своем положении в пространстве и не может выполнять полетное задание автономно.

НИИ "Вектор" - одно из ведущих предприятий России по разработке и производству продукции в области радиотехники и радиоэлектроники. Основано в 1908 году. С 2009 года входит в концерн "Вега". Занимается разработкой и производством различных систем обнаружения и противодействия БПЛА, также среди разработок - система обеспечения орнитологической безопасности полетов и комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин".