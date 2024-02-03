МО РФ: артиллеристы ВДВ уничтожили два пункта дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Командир орудия уточнил, что также было поражено "много человек среди армии противника"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Артиллеристы-десантники из состава группировки "Днепр" уничтожили два пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований. Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата, который также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение. Точным огнем по заданным координатам разведанных целей было уничтожено два пункта временной дислокации ВСУ с личным составом на правом берегу Днепра", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в ходе проведения специальной военной операции подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по подавлению пунктов управления, ведению контрбатарейной борьбы и уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.

"Сегодня нам пришли две цели - это районы временного размещения личного состава ВСУ на том берегу. Мы по ним отработали с минимальной корректировкой. Поразили по заданным координатам. Результат нам уже передали по радиостанции. Уничтожили много [человек среди армии] противника" - рассказал командир орудия с позывным Роман, слова которого привели в Минобороны.