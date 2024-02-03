МО РФ: десантники-штурмовики готовятся к задачам на полигоне в Херсонской области

Военнослужащие, в частности, выполняют боевые стрельбы из штатного стрелкового вооружения и гранатометов, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Штурмовые подразделения ВДВ РФ проводят боевую подготовку на полигоне в Херсонской области, бойцы учатся работать со стрелковым оружием, гранатометами, отрабатывают действия в составе отделений, сообщили в Минобороны РФ.

"На одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции продолжается подготовка штурмовых подразделений российских десантников из состава группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. На полигоне с десантниками проводится курс интенсивной боевой подготовки. Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из штатного стрелкового вооружения и гранатометов, отрабатывают действия в составе отделений, а также в боевых двойках и тройках, как в наступательном бою с захватом опорного пункта противника, так и при ведении оборонительного боя по удержанию позиций", - говорится в сообщении.

Бойцы на занятиях метают гранаты, штурмуют условные опорные пункты противника, проводят занятия по инженерной подготовке с разными взрывчатыми веществами. Под руководством инструкторов десантники ежедневно отрабатывают вопросы тактической медицины, инженерного оборудования позиций, а также работы с БПЛА.