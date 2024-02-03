МО РФ рассказало об успешной вылазке бойцов отряда "Шторм" в тыл ВСУ

Сами бойцы вспоминают, что выполнить рискованную задачу им помог туман, под его прикрытием штурмовики малыми группами прошли лесополосой до заданной точки

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие отряда "Шторм" мотострелкового соединения 29-й общевойсковой армии Восточной группировки ВС РФ совершили успешную вылазку в тыл ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дерзкую вылазку в тыл противника совершили бойцы штурмового отряда мотострелкового соединения 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" на южно-донецком направлении специальной военной операции. Действуя скрытно, наши военнослужащие смогли незаметно для противника занять подконтрольную противнику высоту и трое суток корректировали оттуда огонь артиллерии. Все это время враг даже не подозревал, что у него за спиной работают российские мотострелки", - говорится в сообщении.

Сами бойцы вспоминают, что выполнить рискованную задачу им помогла погода. Стоял туман и под его прикрытием штурмовики малыми группами прошли лесополосой до заданной точки.

"Закрепившись на занятой высоте, военнослужащие приступили к разведке, выявляя технику и огневые точки противника. Благодаря их действиям удалось выявить и огнем артиллерии уничтожить танк и несколько огневых точек ВСУ на позициях. Кроме того, мотострелки не дали противнику провести ротацию, наведя огонь артиллерии на группу живой силы врага в момент подхода", - отметили в военном ведомстве.