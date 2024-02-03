ВС РФ нанесли 37 высокоточных ударов по центрам принятия решений и ВПК Украины за неделю

По информации ведомства, поражали также арсеналы и аэродромную инфраструктуру

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, арсеналам и аэродромной инфраструктуре. Все объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 27 января по 3 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ. Кроме того, поражались пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сообщили там.