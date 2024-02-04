Минобороны РФ рассказало об уничтожении склада боеприпасов ВСУ

Как пояснили в ведомстве, это удалось сделать благодаря ефрейтору Владимиру Русанову, который обнаружил замаскированный блиндаж противника и скорректировал огонь артиллерии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские артиллеристы благодаря корректировке огня ефрейтором Владимиром Русановым уничтожили блиндаж и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Минобороны России.

"Ефрейтор Владимир Русанов, проводя разведку местности, своевременно обнаружил замаскированный блиндаж опорного пункта противника. Точно определив координаты позиций противника, Владимир незамедлительно передал их на пункт управления российского артиллерийского подразделения, после чего корректировал огонь до полного уничтожения укреплений и живой силы украинских боевиков. В ходе точного удара российских артиллеристов блиндаж и склад боеприпасов противника были уничтожены", - отметили там.

В ведомстве рассказали и о подвиге ефрейтора Тахира Рахманова. Военнослужащий, находясь на наблюдательном посту, обнаружил на подлете к российским позициям неустановленный беспилотник. Ефрейтор классифицировал цель как гексакоптер "Баба-Яга", после чего открыл огонь из стрелкового вооружения, уточнили в МО РФ.

"БПЛА был поражен и рухнул в лесополосе в 300 м от расположения российских войск. Благодаря грамотным и своевременным действиям ефрейтора Рахманова удалось избежать потерь среди личного состава и техники российского подразделения, а также уничтожить вражеский дрон", - добавили в российском военном ведомстве.