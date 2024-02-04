Минобороны РФ сообщило об уничтожении станции спутниковой связи ВСУ

Также российские военные ликвидировали два автомобиля противника с личным составом, добавили в ведомстве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские десантники уничтожили дронами-камикадзе "Куб" станцию спутниковой связи и два автомобиля украинских военных на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты барражирующих боеприпасов "Куб" российских десантников уничтожили станцию спутниковой связи и два автомобиля ВСУ с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сказано в сообщении.

В ходе несения боевого дежурства расчеты многофункциональных беспилотников Zala выполняют полеты на тактическую глубину для разведки, поиска целей и дальнейшего наведения барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет", а также фиксацию поражения целей. Во время полета над территорией на правобережье Днепра оператор БПЛА обнаружил станцию спутниковой связи ВСУ. Ее координаты были немедленно переданы на командный пункт, после чего ее уничтожили барражирующим боеприпасом "Куб". Расчет разведывательного беспилотника зафиксировал поражение станции спутниковой связи и вывод ее из строя.

Аналогичным способом были поражены два автомобиля ВСУ с личным составом.