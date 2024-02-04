МО РФ показало боевую работу ударной группы вертолетов ВКС

На краснолиманском направлении летчики уничтожили живую силу и бронированную технику ВСУ, рассказали в оборонном ведомстве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ударная группа вертолетов ВКС РФ поразила живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами.

"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила живую силу и бронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, туда входят специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

"Сегодня была поставлена боевая задача по уничтожению скопления личного состава и техники противника. Полет проходил без особенностей. Техника отработала штатно. Передовой авиационный наводчик доложил об уничтожении целей", - рассказал летчик Ка-52 с позывным Матерый.