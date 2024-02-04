МО РФ сообщило о срыве артиллеристами ротации противника на купянском направлении

Перемещение личного состава на позициях ВСУ было вскрыто российскими операторами дронов, уточнили в ведомстве

ТАСС, 4 февраля. Расчеты гаубиц Д-20 общевойсковой армии Западной группировки войск сорвали ротацию подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие артиллерийских расчетов 152-мм буксируемых гаубиц Д-20 общевойсковой армии Западной группировки войск точным огнем уничтожили подходящие резервы противника, сорвав ротацию личного состава ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что операторами беспилотных летательных аппаратов группировки было вскрыто активное перемещение и ротация личного состава на позициях ВСУ. Координаты целей были переданы артиллерийским расчетам, после чего за считанные минуты артиллеристы навели орудия на цели и выполнили несколько точных выстрелов по скоплению бойцов ВСУ.