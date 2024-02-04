ВС РФ улучшили положение на передовой краснолиманского направления

В Минобороны России отметили, что ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю краснолиманского направления, а также отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и запрещенного в РФ "Азова", сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю. Ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - сообщили там.

Сведения об улучшении группировкой "Центр" положения на краснолиманском направлении российское военное ведомство публикует с 29 января.