МО РФ: военные отразили четыре атаки ВСУ на купянском направлении за сутки

В Минобороны отметили, что противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские военные отразили четыре атаки бригад Вооруженных сил Украины на купянском направлении за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийскую систему М777 производства США.