МО РФ: ВСУ потеряли до 380 военнослужащих на донецком направлении за сутки

В министерстве уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и Д-30

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 380 военнослужащих на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Новый, Клещеевка и Шумы Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 380 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 3 бронеавтомобиля "Козак" и 6 пикапов", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Покровск в ДНР уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.