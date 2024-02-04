МО РФ: ВСУ потеряли до 30 военных за сутки на херсонском направлении

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на херсонском направлении до 30 военнослужащих, а также артиллерийскую систему М777. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На херсонском направлении активными действиями подразделений российских войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Ивановка, Тягинка, Казацкое и Золотая Балка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 и орудие Д-20", - говорится в сообщении.