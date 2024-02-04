МО РФ: ВСУ потеряли до 115 военнослужащих на южнодонецком направлении

В министерстве отметили, что также уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля,две самоходные артиллерийские установки "Акация" и орудие Д-20

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 115 военнослужащих на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки "Акация" и орудие Д-20", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар и Урожайное Донецкой Народной Республики.