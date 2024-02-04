МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на запорожском направлении

В министерстве отметили, что они составили до 45 военнослужащих

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на запорожском направлении до 45 военнослужащих, а также боевую машину РСЗО "Град". Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО "Град", - говорится в сообщении.