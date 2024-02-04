В МО РФ сообщили о двух сбитых ракетах РСЗО HIMARS на южнодонецком направлении

По данным ведомства, ЗРК "Бук-М1" способен вести огонь по воздушным целям противника как по данным собственной системы обнаружения целей, так и в составе дивизиона, по данным средств радиолокационного обнаружения

ДОНЕЦК, 4 февраля. /ТАСС/. Бойцы группировки "Восток" за три дня уничтожили две ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Две ракеты HIMARS были сбиты нами три дня назад. Задачи нужно выполнять быстро. Цель летит с большой скоростью - свыше 600 м/с. Каждая секунда на счету. Но машина справляется с возложенными на нее задачами и сбивает такие ракеты без проблем", - приводит Минобороны слова заместителя командира батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М1" с позывным Грозный.

По данным Минобороны, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" способен вести огонь по воздушным целям противника как по данным собственной системы обнаружения целей, так и в составе дивизиона, по данным средств радиолокационного обнаружения. Основными целями ЗРК являются самолеты и вертолеты противника, беспилотники и ракеты различных классов, в том числе западного производства.

Установка способна одновременно сопровождать до 300 целей и уничтожать средства воздушного нападения противника на высотах до 18 км.