МО РФ заявило об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ на купянском направлении

Командир подразделения БПЛА с позывным Ураган рассказал, что в ходе боевой работы группам глубинной разведки удалось вскрыть и доразведать с беспилотника несколько точек, где находились наблюдатели противника, пытавшиеся следить за перемещением российских войск

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Расчеты БПЛА Западной группировки войск РФ уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы боевых БПЛА разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении", - говорится в сообщении.

Как рассказал командир подразделения беспилотных летательных аппаратов с позывным Ураган, в ходе боевой работы группам глубинной разведки удалось вскрыть и доразведать с беспилотника несколько точек, где находились наблюдатели противника, которые пытались следить за перемещением российских войск и вести корректировку огня артиллерии.

"Получили задачу разобрать их места. На задачу в сумерках вышли наши операторы дронов-камикадзе с осколочно-фугасной боевой частью. Зашли точно под укрытие. Их плюс в том, что беспилотники очень маленькие и юркие. Многое зависит от мастерства операторов дронов. Но у нас парни уже опытные. Цель успешно поразили", - добавил он.