МО РФ сообщило об уничтожении позиций ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

В ведомстве отметили, что военные применили расчеты "Солнцепеков"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" российских десантников уничтожили замаскированные позиции и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" воздушно-десантных войск уничтожили замаскированные укрепленные позиции и пункты временной дислокации ВСУ с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сказано в сообщении.

Ранее российские десантники нанесли около 20 ударов с помощью дронов по позициям украинских военных на правом берегу Днепра.